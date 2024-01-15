Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı lacivertliler sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe milli stoperle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:14
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Zorlu geçen karşılaşmada sarı lacivertliler İrfan Can Kahveci'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe stoper hattına bir takviye daha yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Başarılı savunma oyuncusunu kiralamak isteyen sarı lacivertli kurmaylar, oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşmeleri devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Öte yandan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Fulham ve Roma'da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

5 sezondur Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Milli stoper Atletico Madrid formasıyla bu sezon 9 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

2027 yılına kadar sözleşmesi olan Çağlar'ın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Çağlar A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te şans bulabilmesi için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!

Çağlar milli formayı 56 kez giyerken 2 gol katkısı sağladı.

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