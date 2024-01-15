TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı!
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı lacivertliler sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe milli stoperle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 19:14
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Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe stoper hattına bir takviye daha yapacak.
NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı.
Başarılı savunma oyuncusunu kiralamak isteyen sarı lacivertli kurmaylar, oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşmeleri devam ediyor.
Öte yandan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Fulham ve Roma'da bulunuyor.
5 sezondur Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar, sezon başında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Milli stoper Atletico Madrid formasıyla bu sezon 9 maçta görev aldı.
2027 yılına kadar sözleşmesi olan Çağlar'ın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Çağlar A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te şans bulabilmesi için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Çağlar milli formayı 56 kez giyerken 2 gol katkısı sağladı.
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