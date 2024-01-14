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İspanyollardan Dzeko'ya övgü dolu sözler!

İspanyollar, attığı gollerle Fenerbahçe'nin liderliğinde en büyük paya sahip olan Edin Dzeko'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Marca, Boşnak golcü için, "24 maçta 27 skor katkısı veren 37'lik yıldız, F.Bahçe formasıyla sonsuz gençlik yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 10:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:23
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İspanyollardan Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Henüz transferinin konuşulduğu zamanlarda yaşı nedeniyle eleştirilen Edin Dzeko, muhteşem performansıyla şimdiden lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Trendyol Süper Lig'de 18 maçta 16 gol ve 4 asiste imza atan Boşnak yıldız; tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada 20 gol ve 7 asist gibi erişilmesi güç olan bir istatistik yakaladı. Dünyanın da yakından tanıdığı 37 yaşındaki golcüyle ilgili, İspanyol basınından Marca, şu değerlendirmeyi yaptı: "F.Bahçe'de hüküm sürüyor. İstanbul'da bir idol. Yaşına rağmen Avrupa Şampiyonası için hayal kuruyor.

TRANSFERLERDE DE ETKİLİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe'nin hedeflerinde temel rol oynayan Edin Dzeko, saha içinin yanı sıra kulübün içinde de oldukça etkili. Leonardo Bonucci'nin transferinde devreye giren Bosnalı, vatandaşı Rade Krunic'in gelmesinde de aktif rol aldı. 37 yaşında olan ve mart ayında 38 yaşına girmeyi bekleyen Edin Dzeko, hiç şüphesiz ki 21. yüzyılın en hafife alınan golcülerinden biri. O; medyatik değil, en zarif veya en golcü olanı değil ancak her oynadığı yerde görevini yerine getiren bir futbolcudur. Hem de inanılması güç ve olağanüstü bir performansla!"

'KUĞU' LAKABININ HİKAYESİ

Boşnak yıldızın 'Kuğu lakabı, 2009'da Bosna Hersek formasıyla Belçika ağlarını sarstığı maça dayanıyor. Aslen Hollandalı Van Basten ile anılan lakabın kendisiyle ilişkilenmesini Dzeko şöyle anlatıyor: "Bosnalılar Türkleri çok severler. Türkler de aynı şekilde. Biz zaten kardeş gibiyiz. 'Bosnalı Kuğu' lakabına gelecek olursak, milli takım maçında Belçika'ya karşı oynuyorduk. O maçta gol atmıştım. Yorumculardan biri, 'Bosnalı Kuğu' diye bağırmaya başladı. Sonrasında bu lakap devam etti. Ülkemde de beni sürekli bu lakapla çağırıyorlar."

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