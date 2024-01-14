İrfan Can Kahveci: O hisleri anlatamam!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gol ile 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası yıldız oyuncudan dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI:

İrfan Can Kahveci: "Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu."

Zor bir seçim ama Livakovic'e veririm ödülü. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Onu da kutluyorum. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz.