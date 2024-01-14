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Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Son dakika spor haberi: Yaptığı yıldız transferleriyle ocak ayına damgasını vuran Fenerbahçe ayağını gazdan çekmiyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-lacivertliler, son olarak A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün peşine düştü. Transfer için İspanya'ya giden Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü transferine ezeli rakibi Beşiktaş engeli geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:13
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Ocak ayının en hareketli kulübü Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Sezonun ikinci yarısında iddiasını artırmak isteyen Kanarya, önemli yıldızları kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Tüm kulvarda şampiyonluk hedefindeki yönetim, teknik heyetin belirlediği bölgelere transfer yapmak için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, öncelikli olarak stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı-lacivertliler, büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Dünyaca ünlü yıldız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan kurmaylar, ikinci hamlesini orta sahaya yaptı.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Uzun süren görüşmeler sonucunda Boşnak yıldız Rade Krunic'e çubuklu forma giydirildi.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Durmaya niyeti olmayan yönetim, hedefteki isimlerle girişimlerde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU!
Stopere bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'ye çevirdi.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Transfer için kolları sıvayan yönetim, resmi görüşmelerde bulunmak için İspanya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Çağlar Söyüncü transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

RENATO SANCHES BEŞİKTAŞ'A ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ROMA'YA!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek isteyen Roma, Renato Sanches'in satılmasını bekliyor.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Sanches'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Çizme ekibinin, transferde rahat hareket alanı açmak için bekleyişe geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!

Beşiktaş ile Renato Sanches arasında yapılan temasların son aşamada olduğu ifade edildi.

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