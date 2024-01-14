Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine Beşiktaş engeli!
Son dakika spor haberi: Yaptığı yıldız transferleriyle ocak ayına damgasını vuran Fenerbahçe ayağını gazdan çekmiyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-lacivertliler, son olarak A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün peşine düştü. Transfer için İspanya'ya giden Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü transferine ezeli rakibi Beşiktaş engeli geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Tüm kulvarda şampiyonluk hedefindeki yönetim, teknik heyetin belirlediği bölgelere transfer yapmak için tüm şartları zorluyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, öncelikli olarak stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirdi.
Savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı-lacivertliler, büyük yankı uyandırdı.
Dünyaca ünlü yıldız ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan kurmaylar, ikinci hamlesini orta sahaya yaptı.
Uzun süren görüşmeler sonucunda Boşnak yıldız Rade Krunic'e çubuklu forma giydirildi.
Durmaya niyeti olmayan yönetim, hedefteki isimlerle girişimlerde bulunuyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU!
Stopere bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'ye çevirdi.
Transfer için kolları sıvayan yönetim, resmi görüşmelerde bulunmak için İspanya'ya gitti.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Çağlar Söyüncü transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
RENATO SANCHES BEŞİKTAŞ'A ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ROMA'YA!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek isteyen Roma, Renato Sanches'in satılmasını bekliyor.
Sanches'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Çizme ekibinin, transferde rahat hareket alanı açmak için bekleyişe geçtiği belirtildi.
Beşiktaş ile Renato Sanches arasında yapılan temasların son aşamada olduğu ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Roma Kulübü, Çağlar Söyüncü için resmi temaslara başlayacak.
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