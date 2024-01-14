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Çağlar'da geri sayım

Bonucci ile defansını güçlendiren F.Bahçe, Çağlar Söyüncü için de var gücüyle çalışıyor. Hem milli yıldızı ,hem de Atletico Madrid’i ikna çabaları sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Çağlar'da geri sayım

Devre arasında önce Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan ardından da Rade Krunic'e imzayı attıran Fenerbahçe, savunmasına bir takviye daha yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Hedefteki isim; Çağlar Söyüncü... Cuma günü İspanya'ya giden yönetici Selahattin Baki, burada hem Atletico Madrid hem de milli oyuncuyla bir araya geldi.

İspanyol ekibinde yeteri kadar süre alamayan Çağlar, EURO 2024 kadrosunda yer alabilmek için ayrılmaya sıcak bakıyor. Ancak milli yıldızı Roma ile Porto da kiralamak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu ikna çabaları sürüyor.

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