TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Sarı-lacivertliler bu anlamda kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Kanarya'da takıma katılan transferler büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'de kadroya katılan futbolcuların pek çoğu sergiledikleri performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kurmayı başardılar. Sarı-lacivertliler yeni transferleriyle birlikte Süper Lig'de lider konumda yer alırken UEFA Konferans Ligi'nde de gruplardan çıkmayı başardı. Kanarya'da kadroya katılan futbolcuların pek çoğu performansıyla takdir toplarken bazı oyuncular ise sınıfta kaldı. Bu oyunculardan birisi de Umut Nayir oldu. 30 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon Ümraniyespor'da sergilediği başarılı performansla yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin ardından forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu süre aldığı dakikalarda ise istenilen verimi ortaya koyamadı. Bu doğrultuda oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması gündemde yer alırken Umut Nayir ile ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. BBC News'in yer verdiği haberde Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'nin Umut Nayir ile yakından ilgilendiği aktarıldı. Hatta oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif iletildiği belirtildi. Ayrıca haberde transfere teknik direktör Erol Bulut'un büyük önem verdiği vurgulanıyor. Haberin devamında bir başka İngiliz ekibi West Bromwich Albion'un da golcü oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı. Umut Nayir'in geleceği hakkında vereceği karar büyük merak konusu haline geldi.