Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden o futbolcuyla İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 14:40
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Sarı-lacivertliler bu anlamda kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Kanarya'da takıma katılan transferler büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Fenerbahçe'de kadroya katılan futbolcuların pek çoğu sergiledikleri performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kurmayı başardılar.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Sarı-lacivertliler yeni transferleriyle birlikte Süper Lig'de lider konumda yer alırken UEFA Konferans Ligi'nde de gruplardan çıkmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Kanarya'da kadroya katılan futbolcuların pek çoğu performansıyla takdir toplarken bazı oyuncular ise sınıfta kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Bu oyunculardan birisi de Umut Nayir oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

30 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon Ümraniyespor'da sergilediği başarılı performansla yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin ardından forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu süre aldığı dakikalarda ise istenilen verimi ortaya koyamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Bu doğrultuda oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması gündemde yer alırken Umut Nayir ile ilgili flaş gelişme ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

BBC News'in yer verdiği haberde Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'nin Umut Nayir ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Erol Bulut kafasına koydu! Fenerbahçe'den o ismi takımına alacak

Hatta oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif iletildiği belirtildi.

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