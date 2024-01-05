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Fenerbahçe İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 18:35
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Fenerbahçe İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, 6 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarını noktalayacak.

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