Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler ocak ayında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için transfer kararını verdi.| FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 10:23
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

BECAO MÜJDESİ!

Pendikspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan stoper oyuncusu Becao antrenmanlara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı Becao paylaşımı büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Gelecek isimler merak edilirken kadrodan ayrılacak oyuncularda netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Bu oyuncuların başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Yıldız oyuncuyu Borussia Dortmund, Arsenal, Napoli ve Bayern Münih gibi önemli takımlar kadrosunda görmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Fenerbahçe Yönetimi, yüksek bir bonservisle satabileceğini düşündüğü Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Milliyet'te yer alan habere göre, Sarı-lacivertli yönetim Avrupa kulüplerini peşine takan milli futbolcuya ara transfer döneminde teklif gelse de hiçbir şekilde satmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Ferdi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi durumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Milli futbolcunun satılmamasının öncelikli sebebi bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Sarı lacivertli yönetim milli oyuncunun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda fiyatını yükseltebileceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Ferdi Kadıoğlu'nun dev turnuvada iyi bir performans göstermesini bekleyen yönetim, gelecek sezon milli futbolcuyu daha yüksek bir rakama satabileceği ve bonservis rekoru kırılabileceği beklentisine girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kulüp ile masaya otursa da Fenerbahçe'nin cevabı 'satmıyoruz' olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 24 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak

24 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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