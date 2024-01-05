FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için sürpriz karar! Transfer rekoru kıracak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler ocak ayında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için transfer kararını verdi.| FB SPOR HABERLERİ
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Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı Becao paylaşımı büyük ilgi gördü.
3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı.
Gelecek isimler merak edilirken kadrodan ayrılacak oyuncularda netleşiyor.
Bu oyuncuların başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Yıldız oyuncuyu Borussia Dortmund, Arsenal, Napoli ve Bayern Münih gibi önemli takımlar kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe Yönetimi, yüksek bir bonservisle satabileceğini düşündüğü Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Sarı-lacivertli yönetim Avrupa kulüplerini peşine takan milli futbolcuya ara transfer döneminde teklif gelse de hiçbir şekilde satmayacak.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Ferdi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi durumunda.
Milli futbolcunun satılmamasının öncelikli sebebi bu.
Sarı lacivertli yönetim milli oyuncunun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda fiyatını yükseltebileceğini düşünüyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun dev turnuvada iyi bir performans göstermesini bekleyen yönetim, gelecek sezon milli futbolcuyu daha yüksek bir rakama satabileceği ve bonservis rekoru kırılabileceği beklentisine girdi.
Ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kulüp ile masaya otursa da Fenerbahçe'nin cevabı 'satmıyoruz' olacak.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 24 maçta görev aldı.
Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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