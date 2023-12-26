Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılacak olan İngiliz yıldız Eric Dier'ı renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. İşte başarılı savunmacının bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 13:34
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe bir süredir uğraş verdiği stoper transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayacak.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan Kanarya'da bazı oyunculara da veda edilecek.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Kadro planlama çalışmalarını titizlikle yapan yönetim, sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Süper Lig ve Konferans Ligi'ni kazanmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Ligde son olarak Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Konferans Ligi'nde ise grubu lider tamamlayan Kanarya, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefindeki sarı-lacivertliler, ocak ayı için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

İnce eleyip sık dokuyan teknik heyet, kadrodaki eksik bölgeleri belirledi.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de ocak ayında stoper, orta saha ve santrfor mevkilerine transfer planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Kanarya, sezonun ikinci yarısında benzer sıkıntıları yaşamak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Stoper rotasyonunu kuvvenlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir ismi radarına aldı.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

ERIC DIER FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Eric Dier'ı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İngiliz savunmacının ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

AYRILIĞA ONAY ÇIKTI!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Eric Dier'ın ocak ayında ayrılmasına izin verdi.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Ada ekibinde gözden düşen Dier, 9.5 sezonluk Tottenham macerasının ardından devre arasında vedaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz günlerde Eric Dier için Tottenham ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, transfer için uğraş vermeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Eric Dier'ın ayrılığına onay veren Tottenham'ın yıldız isim için 4 milyon pound (yaklaşık 5 milyon euro) bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

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