TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılacak olan İngiliz yıldız Eric Dier'ı renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. İşte başarılı savunmacının bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Kadro planlama çalışmalarını titizlikle yapan yönetim, sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi hedefliyor.
Süper Lig ve Konferans Ligi'ni kazanmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Ligde son olarak Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü.
Konferans Ligi'nde ise grubu lider tamamlayan Kanarya, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.
Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefindeki sarı-lacivertliler, ocak ayı için düğmeye bastı.
İnce eleyip sık dokuyan teknik heyet, kadrodaki eksik bölgeleri belirledi.
Fenerbahçe'de ocak ayında stoper, orta saha ve santrfor mevkilerine transfer planlanıyor.
Savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Kanarya, sezonun ikinci yarısında benzer sıkıntıları yaşamak istemiyor.
Stoper rotasyonunu kuvvenlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir ismi radarına aldı.
ERIC DIER FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Eric Dier'ı kadrosuna katmak istiyor.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İngiliz savunmacının ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.
AYRILIĞA ONAY ÇIKTI!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Eric Dier'ın ocak ayında ayrılmasına izin verdi.
Ada ekibinde gözden düşen Dier, 9.5 sezonluk Tottenham macerasının ardından devre arasında vedaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Eric Dier için Tottenham ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, transfer için uğraş vermeye devam ediyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Eric Dier'ın ayrılığına onay veren Tottenham'ın yıldız isim için 4 milyon pound (yaklaşık 5 milyon euro) bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
2014 yılında Tottenham'a imza atan Dier, İngiliz ekibinde 363 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 13 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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