TRANSFER HABERİ: Eric Dier Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz günlerde Eric Dier için Tottenham ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, transfer için uğraş vermeye devam ediyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Eric Dier'ın ayrılığına onay veren Tottenham'ın yıldız isim için 4 milyon pound (yaklaşık 5 milyon euro) bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.