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Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de forma giyen Nino'yu gündemine aldı. Bir süredir yıldız savunmacı için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilere transferde 2 rakip çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:08
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Süper Lig'de son olarak Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, averajla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan Kanarya, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapacak.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Bu sezon özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan sarı-lacivertliler, o bölgede sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Savunmadaki oyuncularının eksikliği nedeniyle beklenmedik puan kayıpları yaşandı.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Sezonun ikinci yarısında işini sağlama almak isteyen Fenerbahçe, yıldız bir stoper transferi yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

NINO GÜNDEMDE!
Önemli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacı Nino'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Yıldız futbolcu için girişimlerde bulunan Kanarya, bu transferde yalnız değil.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

TRANSFERDE ÇİFTE RAKİP!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nino'ya 2 talip daha çıktı.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Alfrefo Pedulla'nın haberine göre; Roma ve Fluminense, Brezilyalı savunmacı Nino'nun peşine düştü.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Fluminense'de forma giyen yıldız oyuncu için büyük bir rekabet olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 57 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Başarılı oyuncunun takımındaki sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu

Nino'nun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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