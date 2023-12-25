Fenerbahçe'ye Nino transferinde iki rakip birden! Böyle duyuruldu
Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de forma giyen Nino'yu gündemine aldı. Bir süredir yıldız savunmacı için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilere transferde 2 rakip çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.
Bu sezon özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan sarı-lacivertliler, o bölgede sıkıntı yaşadı.
Savunmadaki oyuncularının eksikliği nedeniyle beklenmedik puan kayıpları yaşandı.
Sezonun ikinci yarısında işini sağlama almak isteyen Fenerbahçe, yıldız bir stoper transferi yapmayı amaçlıyor.
NINO GÜNDEMDE!
Önemli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacı Nino'yu gündemine aldı.
Yıldız futbolcu için girişimlerde bulunan Kanarya, bu transferde yalnız değil.
TRANSFERDE ÇİFTE RAKİP!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nino'ya 2 talip daha çıktı.
Alfrefo Pedulla'nın haberine göre; Roma ve Fluminense, Brezilyalı savunmacı Nino'nun peşine düştü.
Fluminense'de forma giyen yıldız oyuncu için büyük bir rekabet olduğu ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 57 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı oyuncunun takımındaki sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
Nino'nun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.
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