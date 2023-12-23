Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kritik bir derbi heyecanı yaşanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi her iki yönetim de galibiyet primini belirledi. (FB GS haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takıma moral ziyareti yapıp prim dopingi açıklayacak.
Başkan Ali Koç'un, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla buluşması beklenirken prim duyurusu da yapacağı öğrenildi.
Başkan Koç'un 100 bin TL prim açıklayacağı ancak galibiyetin gelmesi halinde bunun 150 bin TL'ye kadar çıkacağı iddia ediliyor.
MANCHESTER TARİFESİ
Kadıköy'de kazanıp liderliği almak isteyen G.Saray'da yönetim de üzerine düşeni yapmak için harekete geçti.
Başkan Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi.
Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi yenerse futbolcu başına en az 150 bin TL para verilecek.
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