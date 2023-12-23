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Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kritik bir derbi heyecanı yaşanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi her iki yönetim de galibiyet primini belirledi. (FB GS haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 07:46
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Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Galatasaray ise deplasmandaki 8 mücadeleden 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Dev mücadele öncesi, yönetimlerin belirledikleri galibiyet primleri de netleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takıma moral ziyareti yapıp prim dopingi açıklayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Başkan Ali Koç'un, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla buluşması beklenirken prim duyurusu da yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Başkan Koç'un 100 bin TL prim açıklayacağı ancak galibiyetin gelmesi halinde bunun 150 bin TL'ye kadar çıkacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

MANCHESTER TARİFESİ

Kadıköy'de kazanıp liderliği almak isteyen G.Saray'da yönetim de üzerine düşeni yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri derbi öncesi galibiyet primini belirledi!

Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti.

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