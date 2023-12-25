Haberler Galatasaray İlk raunt berabere!

İlk raunt berabere!

Düşük tempoda ve pozisyonu az karşılaşmada oynanan dev mücadele golsüz sona erdi. F.Bahçe 90 dakika sonunda averajla liderliğini korudu. İki takım Cuma günü bu kez Süper Kupa için kapışacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk raunt berabere!

Büyük merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz bitti. İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla 2. sırada tamamladı.

KADIKÖY'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı. Kadıköy'de son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti. Bu arada Galatasaray ise Kadıköy'de çıktığı son 7 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı, başarılı bir grafik çizdi. Ezeli rakipler Cuma günü bir kez daha karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da Süper Kupa mücadelesi yapacaklar.

DİĞER
Usta sanatçı Nükhet Duru hayatının en dramatik anını anlattı! “13 yaşında canıma kıymaya çalıştım”
AK Parti 81 ilin 74'ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek?
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı!
100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi!
Çakar'dan flaş hakem tepkisi!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:06
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 00:19
Daha Eski
Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı 23:57
100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe... 100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe... 23:43
G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! 23:43
Dünya basınında derbi yankıları! İşte o manşetler Dünya basınında derbi yankıları! İşte o manşetler 23:43
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Icardi'nin pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Icardi'nin pozisyonu... 23:43
Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! 23:43