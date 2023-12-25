İlk raunt berabere!

Büyük merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz bitti. İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla 2. sırada tamamladı.

KADIKÖY'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı. Kadıköy'de son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti. Bu arada Galatasaray ise Kadıköy'de çıktığı son 7 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı, başarılı bir grafik çizdi. Ezeli rakipler Cuma günü bir kez daha karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da Süper Kupa mücadelesi yapacaklar.