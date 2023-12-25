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Derbi Aslan'ın

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında G.Saray, Beşiktaş’ı 89-83 yendi... Cimbom, 3 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Derbi Aslan'ın

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13.haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Pota altında iyi savunmayla maça başlayan sarı-kırmızılılar, rakip sahada da etkili olunca ilk çeyreği 29-23 önde tamamladı. İkinci periyodun başlarında yine Galatasaray etkiliydi. Ancak Beşiktaş karşılaşmanın 15.dakikasından sonra rakibinin direncini kırdı. Önce aradaki farkı düşürdü ardından da son iki dakika kala Allman ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla soyunma odasına 54-50 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte iki takımda 14'er sayı bulunca, Beşiktaş son bölüme 68-64 önde başladı. Ancak sarı-kırmızılılar, bu bölümde hata yapmadı ve periyodu 25-15 maçı da 89-83 kazandı. Böylece cimbom, 3 maçlık yenilgi serisini de sona erdirdi.

GÜNEŞ-KÖKSAL GERİLİMİ

Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet arasında oynanan basketbol derbisinin son dakikalarında tansiyon yükseldi. Beşiktaş Yöneticisi Umut Tahir Güneş ile Galatasaray oyuncusu Göksenin Köksel arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan gerilimin uzun süre devam etmesinin ardından Umut Tahir Güneş, hakemin talebiyle salondan çıkarıldı.

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