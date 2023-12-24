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Dzeko Icardi’den üstün

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Galatasaaray'ın Arjantinli süper starı Mauro İcardi'ye tüm istatistiklerde fark attı. Dzeko, 'gol beklentisinde' 11.43'e 11, 'gol fırsatında' 3.94'e 3.1, 'isabetli şutta' 2.14'e 1.52, 'RCS topla buluşmada' 7.67'ye 4.45, 'top kazanımında' 2'ye 1.52 ve 'hava topunda' %42'ye %34 üstün durumda...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Dzeko Icardi’den üstün

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Galatasaaray'ın Arjantinli süper starı Mauro İcardi'ye tüm istatistiklerde fark attı. Dzeko, 'gol beklentisinde' 11.43'e 11, 'gol fırsatında' 3.94'e 3.1, 'isabetli şutta' 2.14'e 1.52, 'RCS topla buluşmada' 7.67'ye 4.45, 'top kazanımında' 2'ye 1.52 ve 'hava topunda' %42'ye %34 üstün durumda...

EDIN GERÇEK FENERLİ OLACAK

Kayserispor maçı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, takımla çalıştı. Derbide oynamak istediğini belirten Boşnak yıldız, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki en büyük kozlarından biri olacak. Dzeko, gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istiyor.

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