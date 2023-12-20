Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Lucas Moura, hemen hemen her transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine geliyordu.

MOURA'DAN SÖZLEŞME KARARI! aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Brezilya basınından derlediği habere göre; sezon başında Sao Paulo'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.