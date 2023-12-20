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Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, bir çok yıldız ismi kadrosuna kattı. Bunun karşılığını alan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı ve zirvede yer alıyor. Kanarya'nın devre aras transfer listesinde yer alan Lucas Moura'nun geleceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 13:01
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Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Yönetim, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Lucas Moura, hemen hemen her transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine geliyordu.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

MOURA'DAN SÖZLEŞME KARARI!

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Brezilya basınından derlediği habere göre; sezon başında Sao Paulo'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

MUKAVELESİNİ UZATACAK!

Ay sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübüyle sözleşmesini uzatacak.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

ABD, Meksika ve İngiltere'den teklifler alan Brezilyalı yıldızın, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

LUCAS MOURA KİMDİR?

Lucas Moura, 13 Ağustos 1992'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo'nun altyapısında başladı.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Sırasıyla U17 ve U20 takımlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2010 yılında A takıma yükseldi.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Ocak 2013'te Paris Saint-Germain'e (PSG) 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

Burada başarılı bir 5 yıl geçiren Moura, Ocak 2018'de 28.4 milyon euroya Tottenham'ın yolunu tuttu.

Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu

2023 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Sao Paulo ile sözleşme imzaladı.

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