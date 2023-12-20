Lucas Moura'nın geleceği belli oldu! Fenerbahçe talip olmuştu
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, bir çok yıldız ismi kadrosuna kattı. Bunun karşılığını alan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı ve zirvede yer alıyor. Kanarya'nın devre aras transfer listesinde yer alan Lucas Moura'nun geleceği belli oldu. İşte ayrıntılar...
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Lucas Moura, hemen hemen her transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine geliyordu.
MOURA'DAN SÖZLEŞME KARARI!
aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Brezilya basınından derlediği habere göre; sezon başında Sao Paulo'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
MUKAVELESİNİ UZATACAK!
Ay sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübüyle sözleşmesini uzatacak.
ABD, Meksika ve İngiltere'den teklifler alan Brezilyalı yıldızın, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
LUCAS MOURA KİMDİR?
Lucas Moura, 13 Ağustos 1992'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo'nun altyapısında başladı.
Sırasıyla U17 ve U20 takımlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2010 yılında A takıma yükseldi.
Ocak 2013'te Paris Saint-Germain'e (PSG) 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Burada başarılı bir 5 yıl geçiren Moura, Ocak 2018'de 28.4 milyon euroya Tottenham'ın yolunu tuttu.
2023 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Sao Paulo ile sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.
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