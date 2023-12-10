Fenerbahçe süper yıldızlarıyla kazandı

Haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederken büyük ustaların gösterisi nefes kesti. Kanarya'nın büyük zaferinde hem ilk 11'de sahaya çıkan hem sonradan giren her sarı-lacivertli oyuncu işini fazlasıyla yaptı. Önceliği Fenerbahçe'nin adını dünya futboluna ezberletmiş iki süper yıldızı aldı. Önce 37 yaşındaki Edin Dzeko savunmacısından harika sıyrılıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Boşnak yıldız böylece ligde 12 gollü Mauro İcardi'yi yakaladı. Derbiye imzasını attı.

TADIC BİR ATTI, BİR KAÇIRDI

Edin Dzeko'nun gösterisinin ardından Beşiktaş, Ox- Chamberlain ile skoru eşitledikten sonra bu defa da Dusan Tadic sahne aldı. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Topla kaleci Mert Günok'u farklı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi bir defa daha üstünlüğe taşıdı. Dzeko'nun golünün asistini yapan Sırp futbolcu böylece 1 gol, 1 asistle derbiye damgasını vurdu. Kazanılan 2. penaltıyı kaçıran Tadic mükemmel futboluyla alkışı aldı. Perdeyi büyük ustaları izleyerek büyüyen Szymanski kapattı.

MERT GÜNOK FARKI ÖNLEDİ

EŞİKTAŞ'ta Ox-Chamberlain dışında ayakta kalabilen tek isim kaleci Mert Günok oldu. 3 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla tarihi bir yenilgiyi engelledi. Tecrübeli eldiven sadece şutları değil, bir de penaltı kurtardı. Maç sonunda stadı üzgün şekilde terk etti.

LİVA İLK KEZ GEÇİLDİ

KANARYA'nın kalecisi Dominik Livakovic, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmada gol yememişti. Hırvat eldiven dün ilk defa gole engel olamadı. Ancak onu da akan oyunda değil, penaltıdan yedi. Ox-Chamberlain'in penaltısında köşeyi doğru tutturdu ancak engelleyemedi.

Samet Akaydin cezalı

Sar-lacivertli ekipte as stoperlerin sakatlığında ilk 11'de yine Samet Akaydin vardı. Tecrübeli savunma oyuncusu, Cenk Tosun'u düşürdüğü ve rakibin penaltı kazandığı pozisyonda sarı kart gördü. 29 yaşındaki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Cezalı duruma düştü. Konyaspor'a karşı yok.