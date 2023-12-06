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Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş paylaşım!

Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacak derbiye sarı-lacivertli taraftarların da yer alabileceğinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 15:40
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Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş paylaşım!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bin 814 sarı-lacivertli taraftarın deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına bin 814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklama sonrası Fenerbahçe'de flaş bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda vapur ve otobüsle deplasmana giden taraftarlara yer verildi.

İşte o paylaşım:

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