Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal'a tepkiler sürüyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un yaşanan bu olumsuz tablonun ardından oyuncularla toplantı yaptığı öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısındaki tarihi hezimeti sonrasında yer yerinden oynadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Alınan 6-1'lik mağlubiyetin faturası teknik direktör İsmail Kartal'a kesilirken, tecrübeli teknik adamın kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri de sert sözlerle eleştirildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Fred, Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından üst üste alınan kötü sonuçlar, "İsmail Kartal'ın B planı yok" yorumlarının yapılmasına da neden oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

İSMAİL KARTAL MAÇ SONUNDA NE DEDİ:

Çok fazla konuşacak bir şey yok

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

BARDAK DOLDU TAŞTI

Sarı-lacivertli futbolseverler ise; sosyal medyada İsmail Kartal'a öfke kustu...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

62 yaşındaki teknik adama ağır ifadelerle yüklenen Fenerbahçe'ye gönül verenler, acilen Kartal'ın görevden alınması gerektiğini de vurguladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

İsmail Kartal'la şampiyon olamayacaklarını dile getiren Fenerbahçe taraftarı, dikkat çeken sözler sarf etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

"Bu hezimet İsmail Kartal'ın eseri. Kartal'la bu iş yürümez. Bardak doldu taştı, Kartal istifa" mesajlarını sosyal medyada paylaştı.

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