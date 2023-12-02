Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! Taraftar çıldırdı...

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısındaki tarihi hezimeti sonrasında yer yerinden oynadı.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısındaki tarihi hezimeti sonrasında yer yerinden oynadı.
Alınan 6-1'lik mağlubiyetin faturası teknik direktör İsmail Kartal'a kesilirken, tecrübeli teknik adamın kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri de sert sözlerle eleştirildi.
Fred, Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından üst üste alınan kötü sonuçlar, "İsmail Kartal'ın B planı yok" yorumlarının yapılmasına da neden oldu.