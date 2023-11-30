Haberler Fenerbahçe Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Fenerbahçe maçı

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Fenerbahçe maçı

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak. Right to Dream Park'ta oynanacak maçı Jeremie Pignard yönetecek. Fenerbahçe, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri, Nordsjaelland Fenerbahçe maç kadrosu, FB maçı hakemi gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 22:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Fenerbahçe maçı

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Ludogorets - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri, karşılaşmanın 11'leri, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Tverskov, Diomande, Svenson, Villadsen, Scjelderup, Rasmussen

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf, Oosterwolde, Kent, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇINI KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK!

Ligde ve Avrupa'da sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 20 maçta 19 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarında 3'te 3 yaparak 9 puan ile lider durumda yer alıyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçmişti. Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son maçında Ludogorets'i Ülker Stadyumu'nda 3-1 yenmişti.

FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU

  1. Fenerbahçe 9

  2. Norsjaelland 6

  3. Ludogorets Razgrad 3

  4. Spartak Trnava 0

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

DİĞER
Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!
Çiçeklerle karşılandılar! Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi
Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında...
Arda Güler'den müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Akçiçek kimdir?
F.Bahçe liderlik aşkına!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Akçiçek kimdir? Yusuf Akçiçek kimdir? 22:00
7 kulübe 3 puan silme cezası! 7 kulübe 3 puan silme cezası! 21:52
Nordsjaelland - F.Bahçe | 11'ler belli oldu Nordsjaelland - F.Bahçe | 11'ler belli oldu 18:34
Rıza Çalımbay: Sakatlık... Rıza Çalımbay: Sakatlık... 20:05
F.Bahçe Beko - Real Madrid | CANLI F.Bahçe Beko - Real Madrid | CANLI 20:41
G.Saray son 16'ya yükseldi! G.Saray son 16'ya yükseldi! 21:33
Daha Eski
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 16:31
İşte Icardi'nin başarısının sırrı! İşte Icardi'nin başarısının sırrı! 16:32
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 16:43
Arda Güler'den müjdeli haber! Arda Güler'den müjdeli haber! 16:48
Konyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor Konyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor 16:50
Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında... Adalı'dan transfer sözleri: Devre arasında... 17:01