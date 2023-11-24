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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 16:33
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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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