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Fenerbahçe'den geçit yok

Sarı-lacivertliler, Arkas Spor’u deplasmanda 3-0’la geçerek 8’de 8 yaptı. Halkbank’a ‘Zirvede ben de varım’ mesajı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den geçit yok

Bu sezonun şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, ligde rakip tanımıyor... Sarılacivertliler, bu kez İzmir'de Arkas Spor'u devirdi. Rakibi karşısında etkili bir performans gösteren Kanarya, 3-0'lık galibiyete uzandı. 25-17, 28-26 ve 25-19'luk set sonuçlarıyla kazanan sarı-lacivertliler, ligde 8'de 8 yapmayı başardı. Halkbank'la birlikte tüm maçlarını kazanan iki ekipten biri olan Fenerbahçe, rakibinin zirvede yalnız olmadığını gösterdi. Hollandalı yıldız Dick Kooy 17 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Vahit Emre 12 ve Yiğit Gülmezoğlu 10 sayıyla oynadı. Arkas'ta ise Georg Grozer 15 sayıyla katkı verdi.

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