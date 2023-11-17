Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuya adadan 2 takım talip oldu. O ismin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:49 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:59
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Fenerbahçe, yeni sezona hızlı başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 12 maçta 10 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Kanarya, Konferans Ligi'nde ise 3 galibiyet ile 1. sırada.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Bu oyuncuların dışında bir oyuncu takıma katıldığı için mutsuz durumda ve takımdan ayrılmak istiyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

O futbolcuya talip çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Teamtalk'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin futbolcusu Ryan Kent'e Ada'dan 2 talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Haberin devamında, İngiliz yıldızı Premier Lig'den Bournemouth ile Championship'ten Leeds United istediği yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Leeds United, yıldız sol kanatı uzun süredir takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Ada'nın ekipleri, Kent'i ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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