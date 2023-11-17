FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yıldız futbolcu ada yolcusu! 2 talip birden...

Fenerbahçe, yeni sezona hızlı başladı.
Fenerbahçe, yeni sezona hızlı başladı.
Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 12 maçta 10 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Kanarya, Konferans Ligi'nde ise 3 galibiyet ile 1. sırada.
Fenerbahçe uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon bitirmek istiyor.
Buna göre hamleler yapan sarı-lacivertliler birçok yıldız oyuncu transfer etti.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi futbolcular, Kanarya'nın kadrosuna kattığı isimler.
Bu oyuncuların dışında bir oyuncu takıma katıldığı için mutsuz durumda ve takımdan ayrılmak istiyordu.
O futbolcuya talip çıktı. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Teamtalk'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin futbolcusu Ryan Kent'e Ada'dan 2 talip çıktı.
Haberin devamında, İngiliz yıldızı Premier Lig'den Bournemouth ile Championship'ten Leeds United istediği yer aldı.
Leeds United, yıldız sol kanatı uzun süredir takip ediyor.
Ada'nın ekipleri, Kent'i ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Bu sezon 14 maça çıkan Kent, bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist yaptı.
Ryan Kent'in 2027'ye kadar sözleşmesi sürüyor.