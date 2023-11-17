FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, yaşanan sakatlıkların ardından takıma takviye yapmak için harekete geçti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, genç isimleri izlemeye aldı.
Listedeki genç yıldız adayı belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Polonya-Çekya maçına socut ekiplerini Martin Vitik için gönderdi.
Bugünkü karşılaşmada 20 yaşındaki 1.93'lük stoper canlı gözle izlenecek.
Scout ekibinden, oyuncuyla ilgili gelecek rapora göre hareket edilecek.
Bu sezon Sparta Prag formasıyla 18 maça çıkan Vitik, 3 gole imzasını attı.
Genç futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
MARTIN VITIK KİMDİR?
21 Ocak 2003 tarihinde Çekya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Sparta Prag altyapısında başladı. 2021'de A takıma yükseldi.
Stoper mevkisinde görev yapan Vitik, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...