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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, scout ekibini Polonya-Çekya maçı için görevlendirdi. İşte izlenecek o isim... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 08:20
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Sarı-lacivertliler, yaşanan sakatlıkların ardından takıma takviye yapmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, genç isimleri izlemeye aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Listedeki genç yıldız adayı belli oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Polonya-Çekya maçına socut ekiplerini Martin Vitik için gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Bugünkü karşılaşmada 20 yaşındaki 1.93'lük stoper canlı gözle izlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Scout ekibinden, oyuncuyla ilgili gelecek rapora göre hareket edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 18 maça çıkan Vitik, 3 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Genç futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

MARTIN VITIK KİMDİR?

21 Ocak 2003 tarihinde Çekya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Profesyonel futbol kariyerine Sparta Prag altyapısında başladı. 2021'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal scout ekibini görevlendirdi! 20'lik yıldız izlenecek

Stoper mevkisinde görev yapan Vitik, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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