Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ara transfer döneminde ilk hedef Iheanacho olacak

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ara transfer döneminde ilk hedef Iheanacho olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. İngiltere Championship kulübü Leicester City'nin yıldız forveti Kelechi Iheanacho, Kanarya'nın ara transfer döneminde listesindeki öncelikli isim olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 19:52 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Nijerya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ocak ayındaki bir numaralı transfer hedefi Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho olacak.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Haberde, Iheanacho'nun Leicester City'nin en skorer oyuncusu olduğuna vurgu yapıldı ve devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermeye kulübünü ikna etmenin zor olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ayrıca, Fenerbahçe'nin bu transfer için gizli bir stratejisinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, Leicester City'nin yükseliş döneminde 16 maçta 5 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu.Leicester City'de başka hiç bir oyuncu Iheanacho kadar gol katkısı veremedi.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ihenacho'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin de hatırlatıldığı haberde 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle henüz sözleşme uzatmadığı ve bu detayın sarı-lacivertli kulübün harekete geçmesindeki temel nedenlerden biri olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Kelechi Ihenacho'nun Leicester City'deki geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin transfer için ilk teması kurduğu ve Nijeryalı yıldız santrforun, Türkiye'ye olası bir transfere sıcak baktığı bilgisi de haberde yer aldı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Nijerya basınına göre, sarı-lacivertli kulübün transferde elini kolaylaştıracak bir diğer faktor, yıldız forvetin menajerlik şirketi olan ROGON ile sarı lacivertli kulübün yakın bağlantısı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Şirketin Fenerbahçe ile ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor ve ROGON ile bu mevcut olumlu ilişkiler, transferin resmiyete dökülmesinde çok önemli bir faktör olacak.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Ihenacho'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtilirken Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle daha düşük bir fiyata oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Fakat, Premier Lig'e tekrardan çıkma konusunda kararlı olan Leicester City'yi bu transfere ikna etmenin zor olduğu da haberde yer alan detaylar arasında.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

IHENACHO'NUN İNGİLTERE KARİYERİ:

Leicester City formasıyla 224 maça çıkan yıldız futbolcu, 61 gol ve 35 asist ile oynadı.

Fenerbahçe'den süpriz transfer hamlesi! Iheanacho ilk hedef olacak

Leicester City'den önce Manchester City formasını da giyen Kelechi Ihenacho, City'le 64 maça çıkarken, 21 gol ve 8 asist üretti.

DİĞER
Sene 1998...Şimdi ekranlarda fırtınalar estiriyor! Tanıyabildiniz mi?
Zaman ayarlı kriz ve istifalar! "İttifaksız seçim diyen" Akşener'i dört koldan sıkıştırıyorlar: İYİ Parti'yi karıştıran el İmamoğlu mu?
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i
Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldız ada yolcusu!
NBA'de Oosterwolde vakasına ağır ceza!
Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! 13:03
İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! 13:02
F.Bahçeli yıldız ada yolcusu! F.Bahçeli yıldız ada yolcusu! 12:49
Hakeme kafa atan oyuncuya 6 ay hapis! Hakeme kafa atan oyuncuya 6 ay hapis! 12:44
ASVEL - Baskonia maçı ne zaman? ASVEL - Baskonia maçı ne zaman? 12:44
Yiğido Trabzon'a hazırlanıyor Yiğido Trabzon'a hazırlanıyor 12:44
Daha Eski
Zalgiris - Bayern Münih maçı ne zaman? Zalgiris - Bayern Münih maçı ne zaman? 12:40
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i 12:38
Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi! Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi! 12:31
Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi... Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi... 12:26
Kasapoğlu Kanada'da Türkiye'yi temsil ediyor Kasapoğlu Kanada'da Türkiye'yi temsil ediyor 12:24
Yıldız futbolcu G.Saray'a geri mi dönecek? Yıldız futbolcu G.Saray'a geri mi dönecek? 12:09