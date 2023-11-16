Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ara transfer döneminde ilk hedef Iheanacho olacak

Haberde, Iheanacho'nun Leicester City'nin en skorer oyuncusu olduğuna vurgu yapıldı ve devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermeye kulübünü ikna etmenin zor olduğu belirtildi.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin bu transfer için gizli bir stratejisinin olduğu aktarıldı.
Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, Leicester City'nin yükseliş döneminde 16 maçta 5 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu.Leicester City'de başka hiç bir oyuncu Iheanacho kadar gol katkısı veremedi.
Ihenacho'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin de hatırlatıldığı haberde 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle henüz sözleşme uzatmadığı ve bu detayın sarı-lacivertli kulübün harekete geçmesindeki temel nedenlerden biri olduğu belirtildi.
Nijerya basınına göre, sarı-lacivertli kulübün transferde elini kolaylaştıracak bir diğer faktor, yıldız forvetin menajerlik şirketi olan ROGON ile sarı lacivertli kulübün yakın bağlantısı.
Şirketin Fenerbahçe ile ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor ve ROGON ile bu mevcut olumlu ilişkiler, transferin resmiyete dökülmesinde çok önemli bir faktör olacak.
Ihenacho'nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtilirken Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle daha düşük bir fiyata oyuncuyu kadrosuna katabilir.
Fakat, Premier Lig'e tekrardan çıkma konusunda kararlı olan Leicester City'yi bu transfere ikna etmenin zor olduğu da haberde yer alan detaylar arasında.
IHENACHO'NUN İNGİLTERE KARİYERİ:
Leicester City formasıyla 224 maça çıkan yıldız futbolcu, 61 gol ve 35 asist ile oynadı.