FENERBAHÇE HABERLERİ - PFDK'dan Ali Koç'a ceza!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verdiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.11.2023 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9. maddesine aykırılık nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. antrenörü SERKAN DAMLA'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SERCAN TERZİOĞLU'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SERCAN TERZİOĞLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübünün, 11.11.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 36/1-d ve 10/2. maddeleri uyarıncave FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 38/2., 36/1-d, 36/1-b, ve 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü vekilinin teknik sorumluları MARKUS ALFRED GISDOL hakkında, 12.11.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,

12- KOCAELİSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU TRİBÜN 326 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- ERZURUMSPOR FK teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun, 12.11.2023 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü YUSUF RANDA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü MERT MUSTAFA YÜCETÜRK'ün, 11.11.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BOLUSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi MAHMUT ÇİMENDER'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi HALİL İBRAHİM YAVAŞ'ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi HALİL İBRAHİM YAVAŞ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. görevlisi MÜKERREM HASBEK'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. görevlisi MÜKERREM HASBEK'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 8 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÜMRANİYESPOR Kulübü başkanı ÖMÜR AYDIN'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi MEHMET BAYRAM'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü kaleci antrenörü TUNCAY PAMUKLAR'ın, 12.11.2023 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ–MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- VEFA GROUP VAN SPOR FK'nın, 12.11.2023 tarihinde oynanan VEFA GROUP VAN SPOR FK–KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BURSASPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ–NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 11.11.2023 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ALTINORDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ–BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, güvenlik sorumlusunun müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BURSASPOR Kulübünün, 06.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BURSASPOR Kulübü başkanı RECEP GÜNAY'ın, 06.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/2. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- UŞAK SPOR A.Ş.'nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR–KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU–ALİAĞA FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan SAPANCA GENÇLİKSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ ASIM BALKAYA'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- TURGUTLUSPOR Kulübü antrenörü HAKAN KURT'un, 12.11.2023 tarihinde oynanan SAPANCA GENÇLİKSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ–TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ–3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübünün, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ–3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü sporcusu FURKAN ÇÖLİK'in, 12.11.2023 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR–SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu HALİL KÖÇER'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR–SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- ONVO AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR–ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.–DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü sporcusu ARDA KARADEMİR'in, 12.11.2023 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR–BİTEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 12.11.2023 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR–GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. hakkında, 11.11.2023 tarihinde oynanan BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.–SEBAT GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, kulüp güvenlik sorumlusunun müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

45- SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 11.11.2023 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR–SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, PFDK'nın, 09.03.2023 tarihli E.2022-2023/681 K. 2022-2023/870 sayılı ve Tahkim Kurulu'nun, 14.03.2023 tarihli E. 2023/105 K. 2013/140 sayılı kararları hakkında, 05.05.2023 tarihli bilirkişi raporu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Soruşturma Suçları Soruşturma Bürosunun 2023/28077 numaralı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı dikkate alınarak yargılamanın iadesi talebinin KABULÜNE ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişi hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.