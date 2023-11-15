NBA'de Jayden Oosterwolde vakası! İşte alınan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada çıkan olaylar ise gündeme oturmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada çıkan olaylar ise gündeme oturmuştu.
Mücadelede Belhanda ile gerginlik yaşayan Jayden Oosterwolde'ye Yukatel Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'in hareketi damga vurmuştu.
Kevin Rodrigues, Belhanda ile itişen Oosterwolde'yi boğazından tutup yere indirmişti.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in bu harekete kart çıkarmaması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Dün gece bu yaşananlara benzer bir olay, NBA'de Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmada gerçekleşti.
Minnesota, Golden State Warriors'u 104-101'lik skorla mağlup ederek art arda 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmada ise bir anda tansiyon yükseldi.
Sabah'ın derlediği haberde maça damga vuran anlar ise Klay Thompson ile Jaden McDaniels arasında yaşanan gerginlik oldu. İki yıldız isim bir pozisyondan sonra boğaz boğaza geldi ve o anlardan sonra saha bir anda karıştı.
Golden State Warriors'un oyuncusu Klay Thompson ile Minnesota'nın oyuncusu Jaden McDaniels'ın arasında yaşanan gerginliğe dahil olan Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkan Draymond Green, rakibini saniyelerce o pozisyonda tuttu.
Yaşanan olayların ardından Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Draymond Green mücadeleden ihraç edildi.
EKSTA CEZA GELMESİ GÜNDEMDE!
Saha içindeki agresif davranışlarıyla bilinen Draymond Green'e ekstra bir ceza gelebileceği konuşuluyor.