Haberler Fenerbahçe NBA'de Jayden Oosterwolde vakası! İşte alınan flaş karar

NBA'de Jayden Oosterwolde vakası! İşte alınan flaş karar

NBA'de normal sezon devam ederken dün gece Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmada tansiyon yükseldi. Minnesota'nın galip geldiği gecede yaşananlar akıllara Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Bu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Karşılaşmada çıkan olaylar ise gündeme oturmuştu.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Mücadelede Belhanda ile gerginlik yaşayan Jayden Oosterwolde'ye Yukatel Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'in hareketi damga vurmuştu.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Kevin Rodrigues, Belhanda ile itişen Oosterwolde'yi boğazından tutup yere indirmişti.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in bu harekete kart çıkarmaması tartışmaları beraberinde getirmişti.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Dün gece bu yaşananlara benzer bir olay, NBA'de Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmada gerçekleşti.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Minnesota, Golden State Warriors'u 104-101'lik skorla mağlup ederek art arda 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmada ise bir anda tansiyon yükseldi.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Sabah'ın derlediği haberde maça damga vuran anlar ise Klay Thompson ile Jaden McDaniels arasında yaşanan gerginlik oldu. İki yıldız isim bir pozisyondan sonra boğaz boğaza geldi ve o anlardan sonra saha bir anda karıştı.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Golden State Warriors'un oyuncusu Klay Thompson ile Minnesota'nın oyuncusu Jaden McDaniels'ın arasında yaşanan gerginliğe dahil olan Rudy Gobert'i koluyla boğazından sıkan Draymond Green, rakibini saniyelerce o pozisyonda tuttu.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

Yaşanan olayların ardından Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Draymond Green mücadeleden ihraç edildi.

NBA'de Jayden Oostwerolde vakası! İşte alınan flaş karar

EKSTA CEZA GELMESİ GÜNDEMDE!

Saha içindeki agresif davranışlarıyla bilinen Draymond Green'e ekstra bir ceza gelebileceği konuşuluyor.

DİĞER
Aldatmak'ta Güzide kaybettiği evladının peşinde
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar: İsrail terör devletidir | CANLI YAYIN | 15 KASIM
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor!
Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı!
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor!
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR? | Türk Devletleri Teşkilatı neden kuruldu, ne işe yarar, üye ülkeler hangileri?
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de Oosterwolde vakası! NBA'de Oosterwolde vakası! 13:06
Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı! Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı! 13:06
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor! Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor! 12:57
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 12:47
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı 12:04
Euroleague'de 9. hafta heyecanı! Euroleague'de 9. hafta heyecanı! 11:57
Daha Eski
Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı! Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı! 11:53
EURO 2024'e gidecek takımlar belli oluyor! EURO 2024'e gidecek takımlar belli oluyor! 11:31
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku... 11:23
G.Saray'dan flaş Boey kararı! G.Saray'dan flaş Boey kararı! 11:17
G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı! G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı! 10:59
Zaynutdinov kahraman ilan edildi! Zaynutdinov kahraman ilan edildi! 10:50