Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rade Krunic aşkı tekrardan alevlendi!

Fenerbahçe'de Rade Krunic aşkı tekrardan alevlendi!

Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin hedefinde Milan'ın yıldızı Rade Krunic'te vardı. Brezilyalı yıldız Fred'in sakatlığından etkilenen sarı-lacivertli kulüp ara transfer döneminde rotasını tekrardan yaz aşkı olan Krunic'e çevirecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 13:52 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 12 haftada yakaladığı istatistiklerle ön plana çıkan takım oldu.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunan Kanarya, deplasmanda oynadığı 6 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Attığı 10 golle gol krallığı yarışında tepede bulunan Boşnak futbolcu Edin Dzeko, tüm lig karşılaşmalarında forma giydi.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya averajla lider konumda giren Fenerbahçe, 12 haftada topladığı 31 puan ve +23 averaj ile zirveyi aldı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Sezona 10 maçta 10 galibiyet ile başlayarak 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren Fenerbahçe, bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a evinde kaybederek ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU YENİLEDİ

Sezon öncesi İsmail Kartal'ın takımı devralmasıyla transferlerde de yeni baştan yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

2009-2010 sezonunda ilk 8 maçından zaferle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon serisiyi 10 maça çıkardı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Fakat son 3 maçında aldığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberliğin ardından sarı-lacivertlilerde düşüş başladı. Brezilyalı yıldız Fred'in olmadığı maçlarda zorlandığı görülen Fenerbahçe, kış transfer dönemi çalışmalarına da ara vermeden başladı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

HEDEF YENİDEN KRUNIC

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 6 numara için yeni bir ismi kadrosuna katmak isterken, yaz transfer sezonunda bir türlü gerçekleştiremediği Rade Krunic için tekrardan İtalya Seri A kulübü Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Boşnak yıldızın, Kırmızı-siyahlı kulüpten, Fenerbahçe ile anlaştığı yıllık 3.5 milyon euroluk bir maaş isteğinde bulunduğu öğrenildi. Milano ekibi ise 2.5 milyon eurodan yukarı bir teklif vermeyince görüşmeler tıkandı.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

KRUNIC'İN YERİNE FERNANDEZ

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, sözleşmesinde son senesine girmeden önce ocak ayında Krunic'i satmayı hedefliyor. Rade Krunic'in yerine de Boca Juniors'lı Ezequiel Fernandez aday olarak berirlenmiş durumda.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

FENERBAHÇE OCAK AYINDA KRUNIC İÇİN MILAN'I YOKLAYACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin ocak ayında bir kez daha Milan'ın kapısını çalma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Milan eğer bu zaman diliminde Krunic ile yeni sözleşmeye imza atmazsa, İsmail Kartal'ın hedef transferi bu sefer resmiyet kazanabilir.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

Bu sezon 12 maça çıkan Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Rade Krunic tekrardan alevlendi!

30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

DİĞER
Annesinin kucağında el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir oyuncu...
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için suç duyurusu! Adalet Bakanlığına başvuruldu
G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede
ManU'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Tadic ve Szymanski'den vazgeçmiyor!
Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu!
ŞOK'TA BU HAFTA 15 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!
SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 3. Dönem atama sonucu asil ve yedekler
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yiğidolardan 5 futbolcuya milli davet! Yiğidolardan 5 futbolcuya milli davet! 14:17
F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri! F.Bahçe'de yeniden Krunic sesleri! 13:51
Kayserispor'da rehavete yer yok! Kayserispor'da rehavete yer yok! 13:37
Onuralp Bitim'den etkileyici performans! Onuralp Bitim'den etkileyici performans! 13:35
Giresunspor'da transfer seferberliği! Giresunspor'da transfer seferberliği! 13:30
UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman? UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman? 12:47
Daha Eski
Galatasaray - Benfica basketbol maçı ne zaman? Galatasaray - Benfica basketbol maçı ne zaman? 12:40
Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 12:25
Doğan Alemdar'ın hedefi EURO 2024! Doğan Alemdar'ın hedefi EURO 2024! 12:23
Kartal Tadic ve Szymanski'den vazgeçmiyor! Kartal Tadic ve Szymanski'den vazgeçmiyor! 12:15
Başakşehir tarihinin en kötü başlangıcını yaptı! Başakşehir tarihinin en kötü başlangıcını yaptı! 12:14
Yılmaz Vural'dan Menemen FK'ya özel madde! Yılmaz Vural'dan Menemen FK'ya özel madde! 11:54