Fenerbahçe'de Rade Krunic aşkı tekrardan alevlendi!

Boşnak yıldızın, Kırmızı-siyahlı kulüpten, Fenerbahçe ile anlaştığı yıllık 3.5 milyon euroluk bir maaş isteğinde bulunduğu öğrenildi. Milano ekibi ise 2.5 milyon eurodan yukarı bir teklif vermeyince görüşmeler tıkandı.