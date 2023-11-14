Fenerbahçe'de Rade Krunic aşkı tekrardan alevlendi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 12 haftada yakaladığı istatistiklerle ön plana çıkan takım oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 12 haftada yakaladığı istatistiklerle ön plana çıkan takım oldu.
Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunan Kanarya, deplasmanda oynadığı 6 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.
Attığı 10 golle gol krallığı yarışında tepede bulunan Boşnak futbolcu Edin Dzeko, tüm lig karşılaşmalarında forma giydi.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya averajla lider konumda giren Fenerbahçe, 12 haftada topladığı 31 puan ve +23 averaj ile zirveyi aldı.
Sezona 10 maçta 10 galibiyet ile başlayarak 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren Fenerbahçe, bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a evinde kaybederek ilk yenilgisini aldı.
EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU YENİLEDİ
Sezon öncesi İsmail Kartal'ın takımı devralmasıyla transferlerde de yeni baştan yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.
2009-2010 sezonunda ilk 8 maçından zaferle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon serisiyi 10 maça çıkardı.
Fakat son 3 maçında aldığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberliğin ardından sarı-lacivertlilerde düşüş başladı. Brezilyalı yıldız Fred'in olmadığı maçlarda zorlandığı görülen Fenerbahçe, kış transfer dönemi çalışmalarına da ara vermeden başladı.
HEDEF YENİDEN KRUNIC
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 6 numara için yeni bir ismi kadrosuna katmak isterken, yaz transfer sezonunda bir türlü gerçekleştiremediği Rade Krunic için tekrardan İtalya Seri A kulübü Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Boşnak yıldızın, Kırmızı-siyahlı kulüpten, Fenerbahçe ile anlaştığı yıllık 3.5 milyon euroluk bir maaş isteğinde bulunduğu öğrenildi. Milano ekibi ise 2.5 milyon eurodan yukarı bir teklif vermeyince görüşmeler tıkandı.
KRUNIC'İN YERİNE FERNANDEZ
İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, sözleşmesinde son senesine girmeden önce ocak ayında Krunic'i satmayı hedefliyor. Rade Krunic'in yerine de Boca Juniors'lı Ezequiel Fernandez aday olarak berirlenmiş durumda.
FENERBAHÇE OCAK AYINDA KRUNIC İÇİN MILAN'I YOKLAYACAK
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin ocak ayında bir kez daha Milan'ın kapısını çalma hazırlığında olduğu iddia edildi.
Milan eğer bu zaman diliminde Krunic ile yeni sözleşmeye imza atmazsa, İsmail Kartal'ın hedef transferi bu sefer resmiyet kazanabilir.
Bu sezon 12 maça çıkan Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.