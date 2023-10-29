Pendikspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golü Pendikspor'dan Erdem Canpolat'ın 30. dakikada kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Maçta 42. dakikada bu kez Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ağları sarstı ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 65. dakikada Dzeko skoru 3-0'a getirdi.

Boşnak yıldız 77. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi.

Edin Dzeko 87. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve karşılaşmada hat trick yapmayı başardı.

Bu gollerle beraber Fenerbahçe sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kanarya mücadelenin ardından 30 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ev sahibi Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

SERİ 19 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe bu maçın ardından yeni sezonda İsmail Kartal önderliğinde Süper Lig'de ve Avrupa'da toplam 19 maçlık bir galibiyet serisine imza attı.