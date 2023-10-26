Haberler Fenerbahçe Michy Batshuayi'den dikkat çeken sözler! "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda..."

Michy Batshuayi'den dikkat çeken sözler! "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda..."

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında sahasında Lodogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ederken Kanarya'nın 1. golünü kaydeden Michy Batshuayi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 22:23 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 22:31
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Michy Batshuayi'den dikkat çeken sözler! "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda..."

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında sahasında Lodogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ederken Kanarya'nın 1. golünü kaydeden Michy Batshuayi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NIN AÇIKLAMALARI:

Hocam bana ihtiyaç duyduğunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında, fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık."

Takımımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmalıyız. Bu çok önemli. Galibiyetler pozitif hava yaratıyor takım içinde. Takım içindeki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Farklı isimler goller buluyor. Ancak, bizim hedefimiz sezon sonunda Fenerbahçe'ye kupalar kazandırabilmek.

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