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Avrupalı Batsman

Fenerbahçe, Ludogorets zaferiyle 18'de 18 yaparken Avrupa'daki golcüsü işbaşındaydı. İsmail Kartal'ın Dzeko'nun yerine ilk 11'de görev verdiği Batshuayi, Bulgar temsilcisi karşısında gol perdesini açan isim oldu. İlk yarıda 33 ve 39'da çerçeveyi bulamayan Belçikalı yıldız, 42'de Fred'in pasının ardından Ludogorets savunmasından seken topu tamamlayıp ilk yarının skorunu belirledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Avrupalı Batsman

Fenerbahçe, Ludogorets zaferiyle 18'de 18 yaparken Avrupa'daki golcüsü işbaşındaydı. İsmail Kartal'ın Dzeko'nun yerine ilk 11'de görev verdiği Batshuayi, Bulgar temsilcisi karşısında gol perdesini açan isim oldu. İlk yarıda 33 ve 39'da çerçeveyi bulamayan Belçikalı yıldız, 42'de Fred'in pasının ardından Ludogorets savunmasından seken topu tamamlayıp ilk yarının skorunu belirledi.

REKORA 1 KALDI

30 yaşındaki yıldız, bu sezon 12'nci maçına çıktı. Tecrübeli forvet, bu süreçte 4 gol sevinci yaşarken, 2 asist üretti. Batshuayi, henüz ligde ağları sarsamazken, Avrupa'da Zimbru (2), Nordsjaelland ve Ludogorets filelerini havalandırdı. Batshuayi, bu turnuvalarda bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı.

"İHTİYAÇ ANINDAN BURADAYIM"

Batshuayi: "Hocam ihtiyaç duyduğunda elimden geleni yapıyorum. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor maç oldu. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık."

Batshuayi, bu sezon 12. maçına çıktı. Ligde 1 asist, Avrupa'da 4 gol 1 asist katkısı sağladı.

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