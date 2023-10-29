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Fenerbahçe'de 3 golle yıldızlaşan Edin Dzeko Pendikspor galibiyetini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya attığı 3 golle damga vuran Edin Dzeko galibiyet sonrası konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 21:24 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 21:25
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Fenerbahçe'de 3 golle yıldızlaşan Edin Dzeko Pendikspor galibiyetini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko: "Türkiye için özel bir gün. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünden dolayı herkesi tebrik ediyorum. Bugün özel bir formayla sahadaydık. Böyle bir günde galibiyet elde edebildiğimiz için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"İSTANBUL'DA BOSNALI GÖRMEK SEVİNDİRİCİ"

Edin Dzeko: "Bu bölgede Bosna kökenli insanlar olduğunu duymuştum. İstanbul'da bu kadar Bosna kökenli olduğunu bilmek, görmek sevindirici. Maçtan önce ben maçtan sonra bir yemeğe dair bir organizasyon değil maça konsantre olmayı düşünürüm. Maçtan sonra dinlenme rutinim var. Buna uymayı isterim. Bosnalı dostlarla yemek yemek konusunda elbette uygun bir zaman için konuşuruz, yaparız ayarlarız."

"ASİST YAPANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Takımın performansını değerlendiren yıldız golcü, "Bana göre bugün takım olarak iyi bir performans gösterdik. Takım bu kadar iyi performans gösterince benim de işim kolaylaşıyor. Asist yapan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ"

Edin Dzeko: Bazen gol veya asist yapamazsınız ama gol kadar önemli işler yaparsınız. Dolayısıyla takım arkadaşlarım bunu fazlasıyla yaptı. Takım olarak çok iyiydik. İlk gole kadar problemli dakikalar oldu, sonra Fred çıktı ama konsantre bir şekilde oyunda kaldık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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