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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Edin Dzeko ve Dominic Livakovic'e uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde karşılaşacakları Hatayspor maçı öncesi milli takımlarından moralsiz dönen öğrencileri Edin Dzeko ve Dominic Livakovic'e uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:06
FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Dzeko ve Livakovic'e uyarı!

Sezona İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Dzeko ve Livakovic'e uyarı!

Sarı-lacivertliler, ligde Kartal yönetiminde 8 müsabakaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Dzeko ve Livakovic'e uyarı!

Fenerbahçe 8 maçın 8'inden de galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Dzeko ve Livakovic'e uyarı!

A Milli Takımımız'a ve Galler'e mağlup olan Hırvatistan'ın filebekçisi Livakovic ile Portekiz'e 5-0 mağlup olan Boşnak oyuncu Edin Dzeko'ya moral aşıladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Dzeko ve Livakovic'e uyarı!

62 yaşındaki teknik adam, "Futbol bir takım oyunudur. Kendinizi suçlamayın. Şimdi lige odaklanacak ve Hatay maçına hazırlanacağız. Bu uyarım tüm takım için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

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