FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Edin Dzeko ve Dominic Livakovic'e uyarı!

Sezona İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, ligde Kartal yönetiminde 8 müsabakaya çıktı.
Fenerbahçe 8 maçın 8'inden de galibiyetle ayrıldı.
Sezona İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, ligde Kartal yönetiminde 8 müsabakaya çıktı.
Fenerbahçe 8 maçın 8'inden de galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'de henüz yenilgi nedir bilmeyen Kanarya, önemli çıkışını sürdürmek istiyor.
UEFA Konferans Ligi'nde de ön elemleri geçip gruplara kalan Fenerbahçe, kendi grubunda 2 maça çıktı.
2 maçında da hem Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup ederek liderliği bırakmadı.
Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde bir sonraki maçında 26 Ekim Perşembe günü saat 19:45'de Ludogorets'i konuk edecek.
Fenerbahçe'de öte yandan milli takımdan moralsiz dönen Edin Dzeko ve Dominic Livakovic'e Teknik Direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi.
"HATAYSPOR MAÇINA ODAKLANIN"
Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, bütün oyuncularına "Hatay maçına odaklanın" uyarısında bulundu.
A Milli Takımımız'a ve Galler'e mağlup olan Hırvatistan'ın filebekçisi Livakovic ile Portekiz'e 5-0 mağlup olan Boşnak oyuncu Edin Dzeko'ya moral aşıladı.
62 yaşındaki teknik adam, "Futbol bir takım oyunudur. Kendinizi suçlamayın. Şimdi lige odaklanacak ve Hatay maçına hazırlanacağız. Bu uyarım tüm takım için geçerlidir" ifadelerini kullandı.