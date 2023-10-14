İlle de Ferdi

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İtalyan devi Napoli'yi peşine takmış durumda… Son iki yılda sarı-lacivertli formayla harika bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncunun talipleri her geçen gün artsa da en ciddi olan Napoli… Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Ferdi'yi takip eden Serie A şampiyonu, yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunmuş ancak bu miktarı yetersiz bulan sarı-lacivertli yönetim, hiç düşünmeden reddetmişti. İtalyanlar, tüm yaşananlara rağmen Ferdi'den vazgeçmiş değil… Öyle ki A Milli Takımımızın Hırvatistan'la oynadığı maça Napoli, scout ekibinden görevli gönderdi. Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip eden Napolili yetkililer, bol bol not alırken, 24 yaşındaki oyuncuya bir kez daha hayran kaldı. Ferdi'nin babası da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceklerini belirtmişti.