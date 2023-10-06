Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.