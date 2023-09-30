Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Son dakika spor haberi: Ligde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, toplam şut, gol beklentisi, şut pası, RCS topla buluşma, kalesinde gördüğü gol beklentisi, kilit pas ve rakip sahada sahipsiz top kazanma gibi parametrelerde de zirvede...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Avrupa'da çıktığı 7 maçı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 6'da 6 ile başlayarak, 2009- 10'dan sonra ilk defa sezona 18 puanla giriş yaptı.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

İsmail Kartal yönetiminde aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna da oturan sarı-lacivertlilerin bu başarılı performansı istatistiklere yansımış durumda.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Toplamda maç başına 14.67 şut çeken sarı-kanarya bu alanda rakiplerinin açık ara önünde.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

F.Bahçe, 2.18'lik gol beklentisiyle de zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

MAÇ BAŞINA 10.5 ŞUT
Maç başına 10.5 şut pası istatistiğine imza atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip ceza sahasında topla buluşmada da 26.17 ile G.Saray'ı geride bıraktı.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Kendi kalesinde gördüğü gol beklentisi 0.61 olan sarı-lacivertliler, maç başına kilit pasta da 5.83 ile yine ilk sırada bulunuyor.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Rakip yarı sahada 27.17 sahipsiz top kazanan Fenerbahçe, bu parametrede de rakiplerine fark atmış durumda.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

F.Bahçe, pas aksiyonlarında ise ikinci sırada.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

EN'LERİN ADAMI DUSAN
Dusan Tadic, gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlarının gönlüne taht kurarken, Süper Lig'de de bazı istatistiklerde zirveye çıktı.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

34 yaşındaki Sırp yıldız, 7 kezle en çok gol şansı yaratan isim.

Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Maç başına en çok kilit pas (3.2) atan oyuncu da olan Dusan, aynı zamanda en yüksek asist beklentisi (2.58) oluşturan futbolcu...

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