Fenerbahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı

Avrupa'da çıktığı 7 maçı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 6'da 6 ile başlayarak, 2009- 10'dan sonra ilk defa sezona 18 puanla giriş yaptı.
Avrupa'da çıktığı 7 maçı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 6'da 6 ile başlayarak, 2009- 10'dan sonra ilk defa sezona 18 puanla giriş yaptı.
İsmail Kartal yönetiminde aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna da oturan sarı-lacivertlilerin bu başarılı performansı istatistiklere yansımış durumda.
Toplamda maç başına 14.67 şut çeken sarı-kanarya bu alanda rakiplerinin açık ara önünde.