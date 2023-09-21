Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan açıklamalar: Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H grubundaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

Her zamanki gibi iyi hazırlandık. Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz. Bu maçtan sonra da çok önemli Alanyaspor maçına çıkacağız. Rakibin gücünü biliyoruz, onları çok iyi analiz ettik. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi futbolla kazanmak istiyoruz.

Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz.