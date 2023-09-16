Haberler Fenerbahçe Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık

Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık

Fenerbahçeli Jin-Ho Jo ve Omar Fayed takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Sırp ekibi Novi Pazar'ın, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 1 yıllığına kiraladığı duyuruldu. Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcunun transferini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık
Fenerbahçeli Jin-Ho Jo ve Omar Fayed takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Sırp ekibi Novi Pazar'ın, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 1 yıllığına kiraladığı duyuruldu. Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcunun transferini açıkladı.
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