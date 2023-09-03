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ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla dönerek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. İşte Ankara'daki zorlu karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 20:46 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:50
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla dönerek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Zorlu karşılaşma öncesi 2 takımın 11'leri belli oldu.

ANKARAGÜCÜ - F.BAHÇE MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

KAZANIRSA LİDERLİĞE YÜKSELECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, bugün Başkent deplasmanında Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunu rotasyonlu kullanarak hem sakatlıkların önüne geçmek hem de takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor. Bu sebeple Hollanda'da ilk 11 oynayan bazı oyuncular bugün dinlenecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalede ise İrfan Can Eğribayat'ın yerine bugün yeni transfer Livakovic'e görev vermesi bekleniyor.

Başakşehir maçı ertelenmesine rağmen ligde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak. Sarı-lacivertliler, böylece 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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