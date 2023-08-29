Haberler Fenerbahçe Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Yeni sezon öncesi birçok yıldızı takıma kazandıran ve hem lig hem de Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Monaco forması giyen Senegalli yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 14:35
Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Kurmaylar uzun zamandır sürdürdükleri Dominik Livakovic harekatını tamamladı.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Livakovic'in transferinin ardından gözler orta saha ve kanat transferine çevrildi.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim Monaco'nun Senegalli sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta oldu.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Diatta'nın transferine teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği de gelen haberler arasında.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Kartal'ın onayının ardından yönetim hemen harekete geçme kararı aldı.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Diatta sağ kanat dışında sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

3 mevkide birden oynayabilmesi Senegalli oyuncunun tercih edilme sebeplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

24 yaşında ve 1.75 boyunda olan Diatta, genç yaşına rağmen Senegal Milli Takım formasını 33 kez giymiş çok tecrübeli bir isim.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Diatta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Krepin Diatta'nın Monaco ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi!
F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transferde kötü haber! G.Saray'a transferde kötü haber! 15:15
Fırtına'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum! Fırtına'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum! 14:48
Al Nassr - Al Shabab maçı saat kaçta? Al Nassr - Al Shabab maçı saat kaçta? 14:37
Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri Monaco'nun yıldızı F.Bahçe'ye! İşte Kanarya'nın yeni jokeri 14:35
Al Ahli - Al Tai maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Tai maçı saat kaçta? 14:33
Al Khaleej - Al Hazm maçı saat kaçta? Al Khaleej - Al Hazm maçı saat kaçta? 14:29
Daha Eski
Damak - Al Feteh maçı saat kaçta? Damak - Al Feteh maçı saat kaçta? 14:26
Akhdoud - Al Taawon maçı saat kaçta? Akhdoud - Al Taawon maçı saat kaçta? 14:19
A.Gücü F.Bahçe maçı için karar verildi! A.Gücü F.Bahçe maçı için karar verildi! 13:56
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması! Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması! 13:40
Süper Lig'e sürpriz transfer! Ousseynou Ba... Süper Lig'e sürpriz transfer! Ousseynou Ba... 13:19
Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! 12:52