Monaco'nun yıldızı Fenerbahçe'ye! İşte İsmail Kartal'ın yeni jokeri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Kurmaylar uzun zamandır sürdürdükleri Dominik Livakovic harekatını tamamladı.
Livakovic'in transferinin ardından gözler orta saha ve kanat transferine çevrildi.
Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim Monaco'nun Senegalli sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta oldu.
Diatta'nın transferine teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği de gelen haberler arasında.
Kartal'ın onayının ardından yönetim hemen harekete geçme kararı aldı.
Diatta sağ kanat dışında sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor.
3 mevkide birden oynayabilmesi Senegalli oyuncunun tercih edilme sebeplerinden biri olarak dikkat çekiyor.
24 yaşında ve 1.75 boyunda olan Diatta, genç yaşına rağmen Senegal Milli Takım formasını 33 kez giymiş çok tecrübeli bir isim.
Diatta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Krepin Diatta'nın Monaco ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek.
Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olacağı biliniyor.
Monaco kulübü ile 1-2 gün içinde resmi temasın başlayabileceği ifade ediliyor.
Bu arada Diatta'nın 2020 yılındaki piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarındaydı.