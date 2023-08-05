Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:25
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Zimbru maçında sakatlık yaşayan Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş ise kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

DİĞER
Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'nun CHP koltuğu planı! Seçim sonrası için pozisyon alıyor | Özgür Özel'den zaman ayarlı çıkış
Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!
Kanarya'da iki ayrılık! 6 milyon euro gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gönderilmek isteniyordu! Talibi çıkmadı
Kanarya'da iki ayrılık! 6 milyon euro gelir
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı 11:05
Manchester United - Lens maçı saat kaçta? Manchester United - Lens maçı saat kaçta? 10:44
Ljubljana maçına yetişecek mi? İşte yanıtı Ljubljana maçına yetişecek mi? İşte yanıtı 10:43
Kocaelispor - Pendikspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:39
Hatayspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 10:37
Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:34
Daha Eski
Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:30
Gönderilmek isteniyordu! Talibi çıkmadı Gönderilmek isteniyordu! Talibi çıkmadı 10:10
Hollanda - Güney Afrika maçı saat kaçta? Hollanda - Güney Afrika maçı saat kaçta? 10:07
Japonya - Norveç maçı saat kaçta? Japonya - Norveç maçı saat kaçta? 10:00
Fırtına'dan Honduraslı yıldıza kanca! Fırtına'dan Honduraslı yıldıza kanca! 09:26
Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi! Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi! 08:13