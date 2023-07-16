TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.