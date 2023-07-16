Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Dusan Tadic'i İstanbul'a getirerek büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace'tan ayrılma kararı alan ve birçok talibi olan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Fildişili yıldızla yapacağı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 20:56
TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Sarı-lacivertliler, Sırp orta saha Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için cuma gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Kariyerine ülkesi takımlarından Vojvodina'da başlayan 34 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Groningen, Twente, Southampton ve Ajax kulüplerinden forma giydi. Tadic, geride kalan sezonda 47 maça çıkarken 13 gol, 21 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in ardından Wilfried Zaha transferini de bitirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Koç-Zaha zirvesinin detayları ise ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

3 YILLIK SÖZLEŞME

Ali Koç, Wilfried Zaha'ya 3 yıllık sözleşme önerdi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

BONUSLARLA BERABER 8.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Yıldız futbolcuya 6.5 milyon Euro senelik net ücret önerdi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Zaha'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para, bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro'yu buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Wilfried Zaha'ya sarı-Lacivertlilere imza atması durumunda ise 5 milyon Euro'luk imza parası teklif edildi. Oyuncunun son kararı bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro piyasa değeri bulunan Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon 28 resmi müsabakada görev aldı.

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