TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret ve sözleşme süresi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Sırp orta saha Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için cuma gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadelerine yer verildi.
Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine ülkesi takımlarından Vojvodina'da başlayan 34 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Groningen, Twente, Southampton ve Ajax kulüplerinden forma giydi. Tadic, geride kalan sezonda 47 maça çıkarken 13 gol, 21 asist kaydetti.
Fenerbahçe, Dusan Tadic'in ardından Wilfried Zaha transferini de bitirmek için harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre; İngiltere'ye hareket eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Crystal Palace'a veda eden Wilfried Zaha ile bir araya geldi.
Koç ve Zaha, Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Wilfried Zaha ile Ali Koç arasında geçen transfer görüşmesinde oyuncuya sözleşme önerildi.
Koç-Zaha zirvesinin detayları ise ortaya çıktı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Ali Koç, Wilfried Zaha'ya 3 yıllık sözleşme önerdi.
BONUSLARLA BERABER 8.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Yıldız futbolcuya 6.5 milyon Euro senelik net ücret önerdi.
Zaha'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para, bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro'yu buldu.
5 MİLYON EURO İMZA PARASI
Wilfried Zaha'ya sarı-Lacivertlilere imza atması durumunda ise 5 milyon Euro'luk imza parası teklif edildi. Oyuncunun son kararı bekleniyor.
Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro piyasa değeri bulunan Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon 28 resmi müsabakada görev aldı.
30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.