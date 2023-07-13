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UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri sahaya çıktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 1. eleme turu ilk ayağı, 29 maçla tamamlandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de sahaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 00:56
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri sahaya çıktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 1. eleme turu ilk ayağı, 29 maçla tamamlandı.

Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Arnavutluk ekibi Tiran, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u ağırladı. Konuk takım, 66. dakikada Flamarion'un attığı golle 1-0 öne geçti. Tiran, bu gole 90+3. dakikada Regi Lushkja ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

Fenerbahçe'nin 2. eleme turunda karşılaşacağı takımın belli olacağı eşleşmede ise San Marino'nun La Fiorita takımı, sahasında Moldova ekibi Zimbru ile 1-1 berabere kaldı. La Fiorita'nın golünü, 34. dakikada Francesco Casolla, Zimbru'nun golünü, 64. dakikada Marin Caruntu kaydetti.

Ligde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları 18 ve 20 Temmuz'da oynanacak.

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