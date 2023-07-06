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Yüzyılın transferi

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler, tüm zamanların transfer rekorunu kırarak Real Madrid’e gitti: Tam 30 milyon euro. Arda bugün özel uçakla İspanya’ya gidecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Yüzyılın transferi

Türkiye böyle bir transfer süreci görmedi... Günlerdir Real Madrid ve Barcelona gibi dünyanın en büyük iki kulübü, F.Bahçe'nin altın çocuğu Arda Güler için kıran kırana transfer yarışına girmişti. Kazanan Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, 18 yaşındaki süper yetenek için Türkiye tarihinin rekor ücretini ödeyecek: 30 milyon euro. Sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Arda'nın "Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayın" dediği ve Real Madrid'in 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi ile sarı-lacivertlileri ikna ettiği ortaya çıktı. Bugün özel uçakla İspanya'ya gidecek Arda, 6 yıllık imza atacak.

150 BİN TL'YE GELMİŞTİ

20 Şubat 2019 tarihinde Fenerbahçe altyapısına sadece 150 bin TL'ye transfer olan Arda, 4 yıl gibi kısa bir süre sonra 840 milyon TL'ye satıldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

İlk kez Türkiye'de yetişen bir Türk oyuncu, Real'de forma giyecek. As, 18 yaşındaki yıldızın yarın sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.

BABA GÜLER'DEN VİDEOLU MESAJ

Arda'nın babası Ümit Güler, ATV'nin unutulmaz dizisi Çocuklar Duymasın'dan bir video kesiti paylaşarak Real Madrid transferini duyurdu. Videoda Haluk karakterinin "Gitsem gitsem Real Madrid'e giderim" sözleri yer aldı.

Yolun açık olsun 'ALTIN ÇOCUK.'

Market değerin 30 milyon euro olsa da

Oynadığın futbol 100 milyon euro'luk...

Sen dağı devirdin;

Suda ateş yaktın 'ALTIN ÇOCUK.'..ve 'Dünyanın En Büyük Kulübü'ne transfer olarak gururumuz oldun!

Koşun haber verin tarihe: ARDA GÜLER REAL MADRID'DE

ZEKİ UZUNDURUKAN

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