İlk aday Perin

Altay Bayındır'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe, yeni sezonda kalesini yabancı bir eldivene teslim etmek istiyor... Sarı-lacivertliler için birçok isim yazılsa da listenin ilk sırasında Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin var. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport da dünkü sayısında bu transfer girişimini doğruladı. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Wojciech Szczesny'nin arkasında, bir süre oynama garantisi ile kulüpte kalıyordu. Ancak Avrupa'dan men gelirse bu şansını da kaybedecek. Eğer Juventus, men edilirse Perin de takımdan ayrılacak." Fenerbahçe'ye 30 yaşındaki kaleciyi, Edin Dzeko'yu sarı-lacivertlilere getiren menajer Lucci'nin önerdiği ve yönetim tarafından da Mattia Perin'e sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında.
Altay Bayındır'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe, yeni sezonda kalesini yabancı bir eldivene teslim etmek istiyor... Sarı-lacivertliler için birçok isim yazılsa da listenin ilk sırasında Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin var. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport da dünkü sayısında bu transfer girişimini doğruladı. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Wojciech Szczesny'nin arkasında, bir süre oynama garantisi ile kulüpte kalıyordu. Ancak Avrupa'dan men gelirse bu şansını da kaybedecek. Eğer Juventus, men edilirse Perin de takımdan ayrılacak." Fenerbahçe'ye 30 yaşındaki kaleciyi, Edin Dzeko'yu sarı-lacivertlilere getiren menajer Lucci'nin önerdiği ve yönetim tarafından da Mattia Perin'e sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında.