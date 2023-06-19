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Marlon’da tek rakip AC Milan

Sadece tecrübeli değil, genç ve gelecek vaat eden isimleri de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki 10 numarası Marlon Gomes var... Ancak sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakibi İtalyan devi AC Milan... Brezilya basını, iki kulübün de oyuncuyla ilgilendiğini ancak henüz kulübe henüz resmi teklifin gelmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Marlon’da tek rakip AC Milan
Sadece tecrübeli değil, genç ve gelecek vaat eden isimleri de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki 10 numarası Marlon Gomes var... Ancak sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakibi İtalyan devi AC Milan... Brezilya basını, iki kulübün de oyuncuyla ilgilendiğini ancak henüz kulübe henüz resmi teklifin gelmediğini duyurdu.
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