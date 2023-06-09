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Fenerbahçe Opet'te iç transferde imzalar atıldı!

Son dakika spor haberleri... Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet'te, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, iç transferde Ergül Avcı, Meryem Boz, Cansu Çetin ve Meliha Diken'in sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 11:03
Fenerbahçe Opet'te iç transferde imzalar atıldı!

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması dahilinde dış transferde önemli isimlerle anlaşırken, iç transferde de 4 isimle sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğe Zoran Terzic'in yerine Stefano Lavarini'yi getiren sarı-lacivertliler, dış transferde 4 ismi kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, Rus orta oyuncu Irina Fetisova, Türk Hava Yolları'ndan smaçör Ada Germen ve Sırp pasör Bojana Drca'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, iç transferde ise Ergül Avcı, Meryem Boz, Cansu Çetin ve Meliha Diken'in sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Fenerbahçe Opet, geçen sezon forma giyen Macris Carneiro, Hristana Vuchkova, Anna Lazareva, Beliz Başkır ve İpay Özar Kurt'la yollarını ayırdı.

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