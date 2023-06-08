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Alex de Souza Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Fenerbahçe efsanesi Alex, kulübü ziyaret etti. Kendisini örnek alan Arda ile pozları taraftarın yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Alex de Souza Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Kanarya'nın unutulmaz ismi Alex de Souza oğlu Felipe ile birlikte kulübe bir ziyarette bulundu. Yoğurtçu Parkı'na heykeli yapılan efsane isim, kendisini idol olarak gören Arda Güler ile bir araya geldi. Çocukluk kahramanıyla buluşan Arda "Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Onu çok özlemiştim" dedi. Alex ise "Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Arda daha iyilerini yapabilecek bir potansiyel" dedi.

JESUS İLE KONUŞTU
Efsane Alex de Souza, kulübü ziyaretinde teknik direktör Jorge Jesus ile de bir araya geldi.

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