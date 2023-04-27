Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

"İlk başta sakin değildim. Gerçek şu ki üzgündüm ama bu bir iki gün sürdü ve sonra kabullendim. Sonunda Tanrı'nın sizin için hazırladığı bir şey var ve ben bunu anladım, rahatladım ve burada Pachuca'da çalışmaya başladım, ki bu da olmak istediğim yerde olmama yardımcı olacak."