Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli isme şok sözler! "Galibiyet paçayı kurtarmasına yetmez"

Herkes aynı şeyi soruyor, Fenerbahçe böyle bir anlayışla nereye kadar gider? Diyorum ki; "nereye kadarsa oraya kadar!" Önemli olan zora düştüğün maçlardan kayıpsız çıkmaksa, "son dakikalarda hayat ikmali" yapmanın ne sakıncası olabilir?