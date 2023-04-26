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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden biri olan Enner Valencia gündemden düşmüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Ekvadorlu yıldızın Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği Valencia ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 14:46 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 14:46
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte 2023/2024 sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Birçok ismi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerin durumu da merak konusu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Ekvadorlu yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Deneyimli oyuncunun geçtiğimiz aylarda Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

A Spor'a konuşan Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas ise Internacional ile ön sözleşme imzalandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Vargas yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Ekvador basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Valencia da UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçtan önce geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Tecrübeli yıldız, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Valencia'nın Fenerbahçe'de ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİN KARAR VERİLECEK

Globo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Valencia'nın menajeri ile bir araya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Fenerbahçe ile Valencia cephesi arasında yapılacak görüşme sonrası Ekvadorlu golcünün sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin netleşeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

INTERNACIONAL VALENCIA İÇİN İYİMSER

Haberde Internacional yöneticilerinin Valencia transferi için iyimser olduğu ve Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle görüşecek olmasının endişe yaratmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Ayrıca Internacional'li bir yetkilinin Enner Valencia'yı temmuz ayında takıma kazandırmak ve yıldız oyuncuyu Libertadores'te önemli bir koz olarak kullanmak istediklerini söylediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Ekvadorlu forvet, 31 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek 37 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.

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