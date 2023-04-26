FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte 2023/2024 sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.
Birçok ismi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerin durumu da merak konusu...
Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.
2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Ekvadorlu yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Deneyimli oyuncunun geçtiğimiz aylarda Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.
A Spor'a konuşan Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas ise Internacional ile ön sözleşme imzalandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Vargas yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Ekvador basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Valencia da UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçtan önce geleceğiyle ilgili konuşmuştu.
Tecrübeli yıldız, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Valencia'nın Fenerbahçe'de ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİN KARAR VERİLECEK
Globo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Valencia'nın menajeri ile bir araya gelecek.
Fenerbahçe ile Valencia cephesi arasında yapılacak görüşme sonrası Ekvadorlu golcünün sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin netleşeceği belirtildi.
INTERNACIONAL VALENCIA İÇİN İYİMSER
Haberde Internacional yöneticilerinin Valencia transferi için iyimser olduğu ve Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle görüşecek olmasının endişe yaratmadığı vurgulandı.
Ayrıca Internacional'li bir yetkilinin Enner Valencia'yı temmuz ayında takıma kazandırmak ve yıldız oyuncuyu Libertadores'te önemli bir koz olarak kullanmak istediklerini söylediği aktarıldı.
Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
Ekvadorlu forvet, 31 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek 37 gole direkt katkıda bulundu.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.